Названы основные причины рака во всем мире

Почти половина случаев рака во всем мире связана с известными факторами риска, в первую очередь с табаком или алкоголем, говорится в крупном глобальном исследовании.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet и проведенное в рамках обширной исследовательской программы, финансируемой Фондом Билла Гейтса, показало, что 44,4% смертей от рака во всем мире связаны с известным фактором риска.

Исследование глобального бремени болезней — это комплексная региональная и глобальная исследовательская программа, в которой участвуют тысячи исследователей из большинства стран мира.

В исследовании было проанализировано влияние 34 факторов риска и подтверждено то, что уже широко известно: табак , безусловно, является самым большим фактором, способствующим возникновению рака, на который приходится 33,9% случаев, за которым следует алкоголь с 7,4%.

Исследование показало, что более половины всех смертей от рака среди мужчин были связаны с такими факторами риска, и более трети смертей среди женщин.

«Ведущие факторы риска, способствующие глобальному бремени рака в 2019 году, были поведенческими… сокращение воздействия этих поддающихся изменению факторов риска снизит смертность от рака» во всем мире», — говорится в исследовании.

Это также означает, что больше внимания следует уделять профилактике, говорится в исследовании.

«Курение по-прежнему является ведущим фактором риска развития рака во всем мире, при этом другие существенные факторы, влияющие на бремя рака, варьируются», — отметили ученые.

Также исследование показало, что около половины случаев рака не связаны с известным фактором риска, а это означает, что ранняя диагностика и эффективное лечение должны сопровождать усилия по усилению профилактических мероприятий.

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