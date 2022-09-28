В Израиле растет число семей, которым нужна продовольственная помощь

Резко выросло число обращений за помощью как в виде продуктовых наборов, так и в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Представители некоммерческой организации «Снир», которая раздает во время праздников продуктовые наборы нуждающимся, отметили, что в этом году количество таких семей резко увеличилось.

Об этом сообщает «НЭП».

Если в прошлом году в канун праздников помощь в виде продуктовых наборов раздавали в среднем 200 малоимущим семьям, то на сегодняшний день за помощью обратились почти 1000 семей. При чем люди нуждаются не только в продовольственной помощи, но ив оплате жилищно-коммунальных услуг.

В организации говорят, что всему виной рост цен, который подрывает финансовое положение многих израильтян. Стоимость жизни привела к тому, что даже многим семьям, относящимся к среднему классу, потребовалась помощь организации.

В «Снир» также отметили, что стоимость базового продуктового набора также повысилась, если в прошлом году он стоил 2500-250 шекелей, то сейчас вырос в цене на 20%.

Пособий, которые ежемесячно получают семьи, стало не хватать для повседневной жизни, поэтому многие обращаются за помощью.

Также «Курсор» сообщал о том, сколько семей в Израиле живут на грани голода.