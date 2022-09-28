В Израиле растет число семей, которым нужна продовольственная помощь

Представители некоммерческой организации «Снир», которая раздает во время праздников продуктовые наборы нуждающимся, отметили, что в этом году количество таких семей резко увеличилось.
Об этом сообщает «НЭП».
Если в прошлом году в канун праздников помощь в виде продуктовых наборов раздавали в среднем 200 малоимущим семьям, то на сегодняшний день за помощью обратились почти 1000 семей. При чем люди нуждаются не только в продовольственной помощи, но ив оплате жилищно-коммунальных услуг.
В организации говорят, что всему виной рост цен, который подрывает финансовое положение многих израильтян. Стоимость жизни привела к тому, что даже многим семьям, относящимся к среднему классу, потребовалась помощь организации.
В «Снир» также отметили, что стоимость базового продуктового набора также повысилась, если в прошлом году он стоил 2500-250 шекелей, то сейчас вырос в цене на 20%.
Пособий, которые ежемесячно получают семьи, стало не хватать для повседневной жизни, поэтому многие обращаются за помощью.
Также «Курсор» сообщал о том, сколько семей в Израиле живут на грани голода.