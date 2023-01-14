В Израиле растет заболеваемость коронавирусом, в числе заболевших — известный раввин

В Израиле продолжается рост заболеваемости ковидом, как и было спрогнозировано израильскими врачами. Собственно, статистика подтверждает худшие опасения экспертов

В Израиле стремительно растет заболеваемость коронавирусом. По данным уполномоченного по борьбе с эпидемией Салмана Зарки, вскоре ситуация может усугубиться.

Подробнее об этом информирует 9 канал.

Минздрав Израиля отмечает, что на сегодня в стране уже насчитывается 13.750 зарегистрированных носителей вируса. Две недели назад это показатель был равен 10 тысячам заболевшим, а значит тенденция роста сохраняется. Профессор Зарка утверждает, что эти данные неточные, поскольку многие люди игнорируют симптомы и не делают тест, а значит реальная картина куда хуже официальной. Также врачи пока не выяснили, связан ли данный прирост заболеваемости с новой «зимней» вспышкой эпидемии, или речь идет об ослаблении коллективного иммунитета.

Помимо этого, стало известно, что коронавирусом заразился авторитетный раввин из общины религиозных сионистов Хаим Друкман. Сообщается, что 90-летний Друкман почувствовал себя плохо, и тест на китайскую пневмонию дал положительный результат.

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