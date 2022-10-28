Медики назвали новый самый распространенный симптом COVID-19 у вакцинированных

Врачи напоминают, что вакцинированные люди также могут болеть и потому важно своевременно диагностировать болезнь и уйти на самоизоляцию.

В некоторых странах мира сейчас отмечается очередной рост заболеваемости коронавирусом на фоне распространения новых мутаций штамма Омикрон. При этом список традиционных симптомов ковида несколько изменился.

Об этом пишет Страна здоровья.

Медики объясняют, что появление новых симптомов связано с множеством факторов, прежде всего, с появлением новых вариантов и приобретением коллективного иммунитета за счет масштабной вакцинации. И поскольку симптомы изменяются, лучше знать о том, как сейчас коронавирус проявляет себя чаще всего.

Оказывается, одним из главных его симптомов сейчас является ринорея. Это медицинское обозначение сильного насморка, при котором у человека почти непрерывно течет из носа.

Установлено, что у полностью вакцинированных людей ринорея при заражении коронавирусом встречается чаще. Таковы данные на основе специального мобильного приложения, исследующего вирус и его симптомы у многих пользователей. Теперь насморк считается одним из признаков COVID-19 у 83% пользователей мобильного приложения, заразившихся коронавирусом и прошедших через вакцинацию.

Кстати, насморк – это еще и признак гриппа и простуды, поэтому при его наличии достаточно сложно определить, с чем человек столкнулся. Вероятность того, что вы заразились коронавирусом зависит от степени распространенности этого заболевания. При высоких показателях заражения ковидом населения высока вероятность того, что ваш насморк связан именно с коронавирусом. В случае сомнения, лучше всего пройти тест, говорят врачи.

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