В Израиле разработали дрон, который будет доставлять медикаменты в крупные больницы по всей стране

Ожидается, что дроны смогут выполнять 60 доставок в день или 21 тысячу доставок в год.

Израильский стартап представил автономный БПЛА дальнего действия Spirit-One, который хотят использовать для доставки медицинских препаратов в крупные медицинские учреждения по всей стране.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Компания Gadfin подписала эксклюзивное пятилетнее партнерское соглашение с Sarel — крупным предприятием по закупке медицинских товаров и логистике. Они хотят вместе создать первую сеть беспилотных летательных аппаратов, которая будет доставлять в больницы лекарственные средства.

Основатель и генеральный директор Gadfin Эяль Регев отметил, что данное решение позволит Израилю стать первой страной в мире, обеспечивающей быструю доставку препаратов первой необходимости во все больницы с одного центра, что в конечном итоге позволит спасти жизни многим пациентам.

По его словам, в течение трех лет планируется организовать полную сеть БПЛА Spirit-One, которые будут доставлять лекарства в одиннадцать израильских больниц. Позже сеть хотят запустить и по всему миру.

Известно, что новый дрон имеет водородный двигатель, он может на одной зарядке пролететь расстояние до 200 километров со скоростью 100 км в час. БПЛА способен противостоять сильному ветру и дождливой погоде, а еще у него складные крылья, которые позволят ему совершать посадку в узких местах. Загрузка и выгрузка грузов полностью автоматизированы.

«Курсор» писал ранее, что со следующего года в нашей стране запустят проект по изучению использования дронов для перевозки пассажиров, а также больших грузов. В нем примут участие 10 компаний.

Еще мы писали, что компания Elbit Systems представила миниатюрный дрон Lanius, с помощью которого можно проводить разведку и точечную ликвидацию в городских условиях.