В Израиле развернут учения для подготовки армии к масштабному землетрясению и войне

В этой неделе Маген Давид адом и полиция Израиля проведут ряд учений, направленных на подготовку действий к случаю начала возможной войны и сильного землетрясения.

Об этом пишет «Іsraelinfo«.

Учения в Хайфе и округе Кармель будут направлены на оказание помощи десяткам пострадавших в нескольких очагах поражения, включая Верхнюю Галилею, подвергшуюся минометной атаке из Ливана, и Хайфу, подвергшуюся ракетному обстрелу. На стадионе «Сами Офер» в Хайфе состоится учение по координации действий МАДА, полиции и пожарной службы при наихудшем сценарии ракетной атаки в нескольких местах, когда количество раненых превышает 90.

В середине недели в Хайфе пройдет учение «мокед 100» скорой помощи, имитирующее ситуацию, когда ракеты падают сразу в пяти районах города. Чтобы обеспечить быструю помощь раненым в удаленных друг от друга районах, будут задействованы фельдшеры на мотороллерах. Жителям Хайфы и Западной Галилеи следует учитывать, что в ближайшие дни на дорогах будет много транспортных средств, используемых в ходе учений.

Одновременно Управление министерства обороны по чрезвычайным ситуациям начнет учение «Концы Вселенной», направленное на подготовку систем логистики к возможному разрушительному землетрясению в Израиле. Учитывая опасность таких стихийных бедствий, как землетрясение на юге Турции, в результате которого погибло более 50 тысяч человек, Израиль готовится к возможному подобному сценарию. Управление по чрезвычайным ситуациям отработает процедуру приема гуманитарной помощи, начиная от выбора необходимого оборудования до приема самолетов с помощью групп спасателей из разных стран в аэропорту «Бен-Гурион».

Согласно сообщению, в учениях, организованных израильскими организациями спасателей, также примут участие представители ЕС, ООН и других международных организаций. Глава Управления, бригадный генерал Йорам Лардо, заявил, что 2023 год был объявлен годом повышения готовности Израиля к землетрясениям, и эти учения помогут укрепить контакты со многими странами и улучшить возможности Израиля по приему иностранной помощи.

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