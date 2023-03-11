Геологи посчитали, сколько Израилю нужно денег на подготовку зданий к землетрясениям

Геологи из Израиля оценивают, что потребуется 10 миллиардов долларов, чтобы эффективно подготовить страну к возможному стихийному бедствию, включая укрепление тысяч зданий, построенных до 1980 года.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Эксперты отмечают, что пока неизвестно когда и где произойдет следующее землетрясение, но в среднем оно происходит в Израиле раз в столетие. Последнее крупное землетрясение произошло в 1927 году, приведя к гибели около 300 человек и серьезному ущербу в Иерусалиме и других городах.

Итай Курзон, геолог, считает, что следующее землетрясение может произойти где-то между Эйлатом и Метулой, в разломе Мертвого моря или в разломе Кармель.

Амир Яхав, директор Комитета по подготовке к землетрясениям, недавно предупредил парламентский комитет о том, что ущерб от крупного землетрясения обойдется стране в 41 миллиард долларов, в то время как предотвращение будет более дешевым вариантом.

Напомним, сейсмологи предупредили об угрозе мощного землетрясения в Израиле. По данным экспертов, с начала февраля в Израиле уже зафиксировали шесть землетрясений, но к счастью, все они были относительно слабыми. Однако, ученые предупреждают, что такая плотная серия подземных толчков может являться предвестником приближающегося мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайшего года.

С начала февраля в Израиле зафиксировали шесть землетрясений, но все они были относительно слабыми. В последний раз подземные толчки были зафиксированы специалистами 1 марта в Тверии магнитудой 3,0.