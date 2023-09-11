В Израиле снова ожидается повышение температуры - прогноз погоды на ближайшие дни

Ясная погода будет сменяться переменной облачностью.

Израильтян предупредили, что на этой неделе в стране снова ожидается повышение температуры, поэтому следует прислушиваться к рекомендациям минздрава и соблюдать правила поведения на солнце.

В понедельник, 11 сентября, ясная погода будет сменяться переменной облачностью, столбики термометра в основном поднимутся на юге и центре страны. В Иерусалиме ожидается 19-32 градуса, в Тель-Авиве - 23-32 градуса, в Хайфе - 23-28 градусов, в Ашдоде - 22-33 градуса, в Ашкелоне - 23-32 градуса, в Беэр-Шеве - 22-36 градусов, в Тверии - 24-36 градусов, в Эйлате ожидается 26-39 градусов.

Во вторник, 12 сентября, температура продолжит подниматься, показатели превысят среднесезонные. Вдоль побережья во второй половине дня синоптики прогнозируют усиление ветра, а в горных районах могут пройти кратковременные дожди.

В среду, 13 сентября, в Израиле ожидается переменная облачность, на юге и в центре могут пройти дожди, существует небольшая вероятность наводнений.

В четверг, 14 сентября, существенных изменений в погоде не предвидится, ожидается переменная облачность.

"Курсор" писал ранее, что сильная жара негативно сказывается на работе организма, поэтому, чтобы защитить свое здоровье важно придерживаться определенных правил. Ученые говорят, что самым простым способом спасения от изнурительной погоды считается сон.

Еще мы писали, чтобы бороться с приближающейся жарой, следует включить в свой рацион пять охлаждающих продуктов и напитков, чтобы снизить температуру тела и оставаться здоровым.

Напомним, что июль 2023 года был самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, начиная с 1880 года. Прошлый месяц был на 0,24°С теплее, чем любой другой июль.