В Израиле создадут велосипедный маршрут от Средиземного до Мертвого моря

На создание проекта будет потрачено несколько миллионов шекелей.

Мэры и главы местных советов поддержали проект Регионального совета Гуш-Эцион по прокладыванию велосипедной дороги от Средиземного до Мертвого моря. Соответствующий документ уже подписан.

Согласно проекту, маршрут захватить 6 регионов Израиля. Начало дорожки будет заложено в Ашдоде. Во время маршрута велосипедисты смогут полюбоваться разнообразными ландшафтами, родниками, библейскими местами и местами военного наследия. Авторы проекта считают, что этот маршрут объединит разные уголки Израиля, ее граждан и богатую историю разных эпох.

«Мы рады, что смогли найти общий язык со всеми местными органами власти и объединиться вокруг замечательной инициативы – возведение уникальной велосипедной дорожки от Средиземного до Мертвого моря. Такой маршрут позволит широкой публике насладиться пейзажами Земли Израиля от равнин прибрежного района до гор Гуш-Эциона», — сказал глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эциона Шломо Нееман.

По его словам, Гуш-Эцион является одним из самых живописных мест для велосипедных пробегов благодаря уникальным маршрутам, проходящим между горами и водными источниками, а также потрясающему по своей красоте ландшафту, пролегающему на пути следования велосипедистов.

Так, мэры и главы местных советов выразили готовность поддержать этот проект. Общая стоимость велотрека составит примерно несколько миллионов шекелей.

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