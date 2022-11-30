В округе Шарон обустроят новые велосипедные дорожки

Также в рамках проекта для общественного транспорта выделят три полосы.

В среду, 30 ноября, было подписано соглашение между властями округа Шарон и представителями министерства транспорта и компании «Нетивей Исраэль». Это соглашение касается развития общественного транспорта и велосипедных дорожек для граждан.

Об этом сообщает «Детали».

Согласно проекту, в округе для движения междугородного общественного транспорта выделят 60 километров полос, это позволит предложить жителям альтернативы частному транспорту и уменьшить загруженность на дорогах. Речь идет о трех выделенных полосах на шоссе 4 между Шароном и Пардесией и на шоссе 554 между Тирой и Раананой.

Также соглашение предусматривает обустройство новых велосипедных дорожек общей протяженностью 24 километра. Новые маршруты увеличат сообщение между населенными пунктами и обеспечат безопасную езду для всех участников дорожного движения.

«Курсор» писал ранее, что в текущем месяце стартовал проект, разработанный для удобства велосипедистов. В Израиле начали действовать роботизированные парковки, где можно оставить свое двухколесное транспортное средство и оно будет защищено от краж и непогоды.

Еще мы писали, что в Израиле был утвержден штраф в размере 1000 шекелей за езду без шлема на электровелосипедах и самокатах.

Напомним, в сентябре 2022 года в министерстве транспорта Израиля представили программу для малогабаритных транспортных средств, согласно ей, владельцев электровелосипедов и самокатов обяжут установить на свой транспорт номерной знак.