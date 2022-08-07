В Израиле создают технологию, позволяющую «общаться» с БПЛА

Новая израильская система позволит сухопутным войскам использовать голосовые команды для того, чтобы управлять боевыми БПЛА.

В Израиле создают технологию, с помощью которой военные смогут «общаться» с ударными дронами.

Об этом сообщает издание Defensenews.

Сухопутные войска смогут использовать голосового помощника, чтобы управлять БПЛА. Система называется Casper, и она станет членом команды, в которую будут входить «умные» дроны и люди-операторы.

В Министерстве обороны Израиля отметили, что система должна распознавать не только простые команды, например,»вперед/назад», но и такие приказы, как «прикрой меня с фланга». По идее, дроны смогут «отвечать» оператору.

Отмечается, что пока технология распознает только иврит, но разработчики в ближайшее время расширят языковые функции. 80% функционала будет направлено на то, чтобы управлять полетом БПЛА и 20% на коммуникацию во время сбора данных или отслеживания цели.

Первый этап разработки Casper находится на стадии завершения и сейчас ИИ-алгоритм распознает около 20-ти команд. В ближайшие годы систему хотят ввести в эксплуатацию.

«Курсор» писал ранее, что в Военно-морских силах Израиля появятся на вооружении беспилотные вертолеты с электрическим двигателем Black Eagle 50 Electric, которые они закупят в компании Steadicopter. Вертолеты могут находиться в воздухе до 2 часов, вес аппарата составляет 20 килограммов.