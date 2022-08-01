ВМС Израиля закупят партию беспилотных вертолетов Black Eagle

В Военно-морских силах Израиля появятся на вооружении беспилотные вертолеты с электрическим двигателем Black Eagle 50 Electric, которые они закупят в компании Steadicopter.

Об этом сообщает издание Israel Defense.

Известно, что вертолеты могут находиться в воздухе до 2 часов, вес аппарата составляет 20 килограммов. Разработчики говорят, что такие беспилотники достаточно гибкие и идеально подходят на выполнения разведывательных операций, а также поисковых и спасательных задач.

Вице-президент по продажам, маркетингу и развитию бизнеса Steadicopter Ноам Лидор рассказала, что в прошлом году беспилотные вертолеты были оснащены гибридной и электрической системами грузоподъемностью до 50 кг.

Отмечается, что БПЛА оснащается двойным электродвигателем, что делает его дешевым и простым в эксплуатации, а также безопасным для экологии.

«Курсор» писал, что компания Leonardo занимается разработкой для армии Великобритании инновационного робота-вертолета, который будет искать вражеские подводные лодки.

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