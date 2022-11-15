В Израиле впервые за долгое время увеличился уровень безработицы

Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что в прошлом месяце уровень безработицы в стране впервые за долгое время вновь пересек 5-процентную отметку.

Еще в мае текущего года отметка была самой низкой за последние пять лет, но потом начала повышаться, и на конец октября 2022 года в Израиле уже насчитывается около 224 тысяч безработных, это с учетом тех, кто временно отсутствовал на своем рабочем месте в связи с пандемией коронавируса (отпуск без содержания или карантин), а также тех, кто потерял работу в марте 2020-го и не занят поисками нового источника дохода. Это почти на 3 тысячи человек больше, чем месяцем раньше, в сентябре.

В мае уровень безработицы упал до 3,3%, но в течение летних месяцев показатель стал вновь расти. Эксперт отметили, что это связано с так называемыми летними (сезонными) увольнениями. Однако в сентябре показатель продолжил увеличиваться, а теперь, как показывают данные, вырос и в октябре.

На конец прошлого месяца, по сравнению с сентябрем, в Израиле снизилось количество наемных работников, с 4,23 млн до 4,18 млн. То есть, количество ставок сократилось на 50 тысяч.

«Курсор» писал ранее, что компания «Штраус» — один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле, объявила о том, что уволит от 100 до 150 сотрудников.