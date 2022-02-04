В Израиле тестируют возможность определять заражение вирусом COVID-19 за 40 секунд

Исследователи из израильского Медицинского центра Шиба объединились с компанией по производству офтальмологического медицинского оборудования, чтобы изучить, может ли поверхность глаза выявить инфекцию COVID-19.

Крупнейший медицинский центр Израиля заявил, что исследование будет проведено для проверки того, может ли устройство AdOM’s Tear Film Imager (TFI), которое измеряет слезную пленку, эффективно диагностировать и определять статус COVID-19.

В ходе экспериментов опытным путем будет проведено сравнение 40-секундного неинвазивного и недорогого осмотра глаз TFI с диагностическим тестом ПЦР на COVID-19.

«Мы уже видели, что TFI обладает высокой чувствительностью и специфичностью по сравнению с ПЦР в ранее проведенном пилотном исследовании», — заявил профессор Эяль Зимличман, заместитель генерального директора инновационного центра ARC Медицинского центра Шиба и руководитель исследования.

«Наша цель — привлечь сотни пациентов с бессимптомным или симптомным течением COVID-19, независимо от штамма, и даже выздоровевших, чтобы увидеть, как устройство TFI сравнивается с существующим стандартом лечения ПЦР».

«В случае успеха это фундаментальное исследование может послужить одобрению регулирующими органами технологии TFI для обнаружения вирусов», — добавил Зимлихман.

Если исследование покажет высокую точность обнаружения вируса COVID-19 с помощью новой технологии, это позволит значительно быстрее и проще определять наличие заражения у потенциальных больных.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19.

Некоторые люди могут обладать стойким естественным иммунитетом к коронавирусу. Ученые пытаются выяснить, почему так происходит — ведь ответ на этот вопрос поможет эффективнее защищать от вируса уязвимые категории граждан и, возможно, даже найти универсальное лекарство.

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