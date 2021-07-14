В Израиле туристам, привитым российскими и китайскими вакцинами, потребуются дополнительные анализы — СМИ

В последние месяцы Израиль разрешает въезд в страну некоторым туристическим группам, но не туристам, путешествующим самостоятельно.

Министр туризма Йоэль (Константин) Развозов заявил, что хочет, чтобы Израиль снова открылся для туристов, однако необходимо проводить различие между посетителями в зависимости от COVID-вакцины, которой они привились.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Развозов сообщил Kan News, что туристы будут разделены на тех, у кого есть «вакцины, известные Израилю», такие как Pfizer и Moderna, и туристов из стран, предлагающих другие вакцины от коронавируса, таких как Китай и Россия.

По словам министра, туристам, вакцинированным «известной» вакциной, будет разрешен въезд в Израиль только с отрицательным результатом ПЦР-теста, в то время как другим иностранным гражданам потребуется анализ крови для определения антител.

По сообщению 12-го канала, в аэропорту Бен-Гурион будет создана специальная лаборатория для экспресс-анализа крови, которая предоставит результаты в течение 15 минут.

СМИ сообщают, что Развозов должен был представить свои предложения в кабинет министров по коронавирусу во вторник на заседании форума избранных министров, которым поручено формирование вирусной политики.

Изначально планировалось, что Израиль снова откроется для туристов в мае, но рекомендации Министерства здравоохранения отодвинули планы на июль, затем на август, а теперь ожидается, что эта дата будет перенесена на сентябрь. Изменения политики касательно открытия неба связано с распространением штамма Дельта.

На минувшей неделе Минздрав заявил, что все израильские путешественники, включая вакцинированных и выздоровевших от COVID-19, должны будут самоизолироваться в течение 24 часов по прибытии в страну или до тех пор, пока их тест на коронавирус не станет отрицательным.

Между тем, возвращающимся из 16 стран с высоким уровнем инфицирования необходимо будет полностью самоизолироваться в течение 14 дней или 10 дней с двумя отрицательными тестами, согласно обновленным руководящим принципам министерства, которые вступят в силу 16 июля.

Израильтяне, которые прошли вакцинацию или вылечились от COVID-19, до недавнего времени в значительной степени освобождались от карантина по возвращении в страну.

Минздрав в пятницу также обновил список стран с высоким уровнем заражения, в которые израильтяне не могут попасть. Страны, которые закрыты для израильтян, — это Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.

Сегодня Минздрав обнародовал новую статистку по заболеваемости коронавирусом в Израиле. В минздраве вновь фиксируют резкое увеличение количества больных COVID-19 за сутки.

В Израиле выяснили, кто может повторно заболеть COVID-19 даже после вакцинации. Новое исследование израильских врачей объясняет, как и почему некоторые вакцинированные люди все равно попадают в больницу из-за вируса.

Ранее Курсор писал, что в Израиле изменили правила карантина. Министры решили накануне, что карантин по коронавирусу будет сокращен до семи дней, поскольку министерство здравоохранения настаивало на ужесточении других ограничений, чтобы сдержать повторное появление случаев COVID-19.

Курсор уже сообщал, что в минздраве обновили требования в отношении въезда в Израиль и выезда из страны.

Кроме этого, Израиль стал первой страной в мире, которая ввела ревакцинацию COVID-19. Министерство здравоохранения проинформировало медицинских работников о том, что они могут делать третью бустерную прививку взрослым с проблемами иммунитета.

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