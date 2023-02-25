В Израиле упал экспорт высокотехнологичных услуг: названы причины

В Израиле начал снижаться экспорт высокотехнологичных услуг, в декабре прошлого года он упал на 5,7 процента. Общий объем экспорта услуг также снизился на 5,4 процента.

Такие данные опубликовал Центральный банк.

В декабре экспорта хайтек услуг составил 3,96 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последние 5 лет. В декабре 2017 года этот показатель был почти вдвое меньше, а в декабре 2019 года, перед пандемией коронавирусной инфекции, он составил всего 2,8 миллиарда шекелей.

Эксперты говорят, что возможно снижение показателя в декабре 2022 года связано с глобальным кризисом в секторе высоких технологий, наблюдаемым в последние месяцы. Однако, эти данные не дают оснований для долгосрочных выводов о тенденциях в секторе высоких технологий.

С другой стороны, доходы от въездного туризма продолжают снижаться. В декабре 2022 года они составили всего 559 миллионов долларов, что на 15% меньше, чем в предкризисный декабрь 2019 года. Кроме того, показатель доходов от въездного туризма в декабре 2022 года был ниже, чем в 2017 году — 580 миллионов долларов.

«Курсор» писал ранее, что экспорт вооружений из Израиля в арабские страны в 2022 году превысил 1 млрд долларов.