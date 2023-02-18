Экспорт вооружений из Израиля в арабские страны в 2022 году превысил 1 млрд долларов — СМИ

Страна находится на пятом месте в мире по индексу привлекательности систем противовоздушного и авиавооружения.

Израиль в 2021 году продал Марокко, Бахрейну и ОАЭ на 800 миллионов долларов различных систем вооружений.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня со ссылкой на отчет PricewaterhouseCoopers (PWC), глобальной профессиональной компании, предоставляющей финансовые, регуляторные и консалтинговые услуги.

По словам аналитиков, в Минобороны оценивают, что израильский оборонный экспорт в арабские страны в 2022 году превысил один миллиард долларов.

Отмечается, что в результате войны в Украине и подписания «соглашений Авраама» Европа стала основным покупателем израильских систем вооружения, которые составляют 41% оборонного экспорта Израиля. Страна находится на пятом месте в мире по индексу привлекательности систем противовоздушного и авиавооружения.

«Израильские компании, в том числе концерн аэрокосмической промышленности — IAI (IAI, одна из трех ведущих оборонных компаний страны), в 2021 году продали оборонные системы Марокко, Бахрейну и ОАЭ на 800 млн долларов», — говорится в отчете.

Подполковник Талия Газит, бывший командующий силами противовоздушной обороны в Армии обороны Израиля и в настоящее время партнер PWC Israel, заявила, что Израиль стал привлекательным поставщиком услуг безопасности для стран, ищущих решения для противовоздушной обороны.

По мнению Газит, рост цен на нефть вместе с упомянутыми соглашениями заставил арабские страны отвлечь часть своих бюджетов в пользу обороны и безопасности.

Как сообщал Курсор, на следующий день после встречи с министром иностранных дел Эли Коэном в Киеве президент Украины Владимир Зеленский открыл Мюнхенскую конференцию, раскритиковав Израиль за то, что он до сих пор не поставляет оружие его стране.

Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила от Израиля «Пращу Давида», чтобы использовать ее «против Голиафа», но подчеркнул, что, по его мнению, это всего лишь вопрос времени.

«У нас нет другого выхода, кроме как победить Голиафа, пришедшего разрушить наши жизни. Мы все живем в демократическом мире Давида. У нас до сих пор нет пращи Давида из Израиля, но я уверен, что это временно».

До этого Зеленский на встрече с Коэном заявил, что Израиль всегда был важным партнером Украины на Ближнем Востоке.