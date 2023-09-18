В Израиле усилится жара - что прогнозируют синоптики

Согласно прогнозу израильских метеорологов, 18 сентября ожидается небольшое повышение температуры. Днем будет жарко и малооблачно.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Израиль Сегодня".
Температурные показатели по городам следующие:
Иерусалим 19-29 градусов;
Тель-Авив: 22-30 градусов;
Хайфа: 23-27 градусов;
Эйлат: 24-38 градусов;
Беэр-Шева: 18-33 градусов;
Мицпе-Рамон: 19-29 градусов;
Побережье Мертвого моря: 28-35 градусов;
Ашкелон и Ашдод: 20-30 градусов;
Ариэль: 19-28 градусов;
Тверия и побережье озера Кинерет: 22-36 градусов;
Голанские высоты: 18-34 градусов
Как отмечено в сообщении, температура воды возле побережья Средиземного моря составит 29 градусов, а ветер будет слабым до умеренного.
Согласно прогнозу на ближайшие дни, погода останется примерно такой же, с жаркими днями, до четверга, 21 сентября.
Ранее синоптики предупредили, что жара не покинет Израиль в ближайшие дни.