В Израиле усилится жара - что прогнозируют синоптики

Летний зной не спешит покидать израильтян.

Согласно прогнозу израильских метеорологов, 18 сентября ожидается небольшое повышение температуры. Днем будет жарко и малооблачно.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Израиль Сегодня".

Температурные показатели по городам следующие:

Иерусалим 19-29 градусов;

Тель-Авив: 22-30 градусов;

Хайфа: 23-27 градусов;

Эйлат: 24-38 градусов;

Беэр-Шева: 18-33 градусов;

Мицпе-Рамон: 19-29 градусов;

Побережье Мертвого моря: 28-35 градусов;

Ашкелон и Ашдод: 20-30 градусов;

Ариэль: 19-28 градусов;

Тверия и побережье озера Кинерет: 22-36 градусов;

Голанские высоты: 18-34 градусов

Как отмечено в сообщении, температура воды возле побережья Средиземного моря составит 29 градусов, а ветер будет слабым до умеренного.

Согласно прогнозу на ближайшие дни, погода останется примерно такой же, с жаркими днями, до четверга, 21 сентября.

Ранее синоптики предупредили, что жара не покинет Израиль в ближайшие дни.