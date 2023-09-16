Жара не покинет Израиль в ближайшие дни - синоптики дали новый прогноз

Погода не помешает израильтянам отпраздновать Рош ха-Шана.

В субботу, 16 сентября, ожидается переменная облачность, а температура и влажность воздуха будут соответствовать сезонным показателям.

Об этом свидетельствую данные, опубликованные на сайте Метеорологической службы Израиля.

Температура воздуха днем (в 15:00) и ночью на воскресенье (в 03:00) будет следующей: в Эйлате - от 36 до 28 градусов тепла, в Ашдоде - от 30 до 23, в Беэр-Шеве - от 32 до 20, в Бейт-Шеане - от 36 до 24, в Хайфе - от 27 до 23, в Тверии - от 35 до 23, в Иерусалиме - от 29 до 17, в Лоде - от 32 до 20, в Мицпе-Рамоне - от 27 до 21, в Назарете - от 29 до 21, в Эйн-Геди - от 34 до 28, в Афуле - от 32 до 22, в Цфате - от 27 до 18, в Кацрине - от 32 до 18, в Тель-Авиве-Яффо - от 30 до 24 градусов тепла.

Так, на побережье Средиземного моря и на большей части страны будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 километров в час. Днем ветер будет дуть северо-западный со скоростью 15-20 километров в час. В Эйлате будет дуть северный ветер, а днем он повернет на северо-восточный со скоростью до 20 километров в час. Высота волн в Средиземном море составит до 0,8 метра.

В воскресенье, 17 сентября, и в понедельник, 18 сентября, ожидается сохранение схожих погодных условий без существенных изменений.

Накануне синоптики спрогнозировали, что израильтян накроет жара в канун Рош ха-Шана.