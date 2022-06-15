В Израиле в июле ожидается повышение цен на бензин

Ранее правительство Израиля ввело временную скидку на топливо на 50 агоры, которая будет длиться два месяца.

Появилась информация о новом повышение цен на бензин в Израиле в июле — цена вырастет на 0.5-1 шекелей за литр и на самообслуживании составит 8.22-8.72 шекелей за литр.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Как только срок истечёт, то эта скидка на 50 агоры будет отменена и цена составит 8.72-9.22 шекелей за литр.

Ранее Курсор сообщал, что Пенсионный фонд вкладывает деньги израильтян в загрязняющее производство. Пенсионный фонд Израиля продолжает вкладывать миллиарды шекелей в топливную промышленность. Речь идет об акциях компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти, газа и угля.

Кроме того, Курсор писал, что реформы импорта в Израиле снизят цены — представитель министерства. С 1 июня список непродовольственных товаров, которые уже прошли таможенную очистку для использования в других развитых странах, больше не будет нуждаться в отдельной проверке местными властями по прибытии в Израиль.