В Израиле вдвое подешевеет популярный продукт, но есть нюансы

Три торговые сети Израиля будут продавать мед по сниженной цене. Хотя решение об открытии тендера на беспошлинный ввоз продукта вызвало резкую критику со стороны пчеловодов.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Министерство сельского хозяйства утвердило импорт продукта трем сетям: «Яйнот Битан», «Шуферсаль» и «Виктори». Они стали победителями тендера на беспошлинный импорт.

Отмечается, что самую низкую цену предложила сеть «Шуферсаль» — 18,9 шекеля за килограмм, тем самым получив право на импорт 45 тонн меда. «Виктори» предложила 21,1 шекеля и получила квоту на импорт 125 тонн меда. И «Яйнот Битан» ввезет 30 тонн продукта и будет продавать его потребителям по цене 23,5 шекеля.

Израильские производители выступили против намерения министерства импортировать мед, потому что местное производство в 2022 году достигло рекордной отметки — 4400 тонн, а цены на мед остаются стабильными в течение 20 лет. Но для некоторых они являются стабильно высокими.

Эксперты отметили, что сейчас в Израиле мед в среднем стоит 44 шекеля за килограмм, а ввезенный продукт обойдется покупателям в 2 раза дешевле. Однако, без пошлины будет ввезено лишь 3% меда, потребляемого в стране. И такое количество вряд ли может серьезно повлиять на потребительские цены, но это лучше, чем ничего.

«Курсор» писал ранее, что израильтян предупредили об опасности популярного меда.