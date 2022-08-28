В Израиле впервые диагностировали обезьянью оспу у женщины

Согласно информации министерства, в данный момент в стране всего было зафиксировано 233 случаев заболевания, а вакцину против оспы получили примерно 2700 человек.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
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Министерство здравоохранения сообщило, что за последнюю неделю в Израиле впервые диагностировали оспу обезьян у женщины.
Согласно информации министерства, в данный момент в стране всего было зафиксировано 233 случаев заболевания, а вакцину против оспы получили примерно 2700 человек.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Новость дополняется…
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