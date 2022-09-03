В Израиле впервые с 2010 года пришвартовался военный корабль Турции

В Израиле впервые более чем за десятилетие пришвартовался турецкий военный корабль пришвартовался, который дозаправится и пробудет в стране пару дней.

Утром в субботу, 3 сентября, один из самых современных эсминцев TCG Kemalreis (F-247) ВМС Турции остановился в порте Хайфы. Перед ним в это же место прибыл корабль ВМС США USS Forrest Sherman (DDG-98). Ожидается, что оба корабля проведут в порте несколько дней.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Стыковка является частью сотрудничества Израиля и поддержки НАТО», – сообщили в Армии обороны Израиля.

Какие-либо учения или другие взаимодействия между Армией обороны Израиля и TCG Kemalreis (F-247) не запланированы. Таким образом, этот эсминец стал первым военным кораблем Турции, пришвартованным в Израиле с 2010 года. Это произошло на фоне решения обеих стран о восстановлении полного дипломатического представительства.