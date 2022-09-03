В Израиле впервые с 2010 года пришвартовался военный корабль Турции

Утром в субботу, 3 сентября, один из самых современных эсминцев TCG Kemalreis (F-247) ВМС Турции остановился в порте Хайфы. Перед ним в это же место прибыл корабль ВМС США USS Forrest Sherman (DDG-98). Ожидается, что оба корабля проведут в порте несколько дней.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
«Стыковка является частью сотрудничества Израиля и поддержки НАТО», – сообщили в Армии обороны Израиля.
Какие-либо учения или другие взаимодействия между Армией обороны Израиля и TCG Kemalreis (F-247) не запланированы. Таким образом, этот эсминец стал первым военным кораблем Турции, пришвартованным в Израиле с 2010 года. Это произошло на фоне решения обеих стран о восстановлении полного дипломатического представительства.
כלי שייט של חיל הים הטורקי עגן הבוקר בנמל חיפה ככל הנראה כחלק ממשימת סיור באזור של כוח נאט»ו. לא בכל יום ספינת מלחמה טורקית עוגנת בישראל