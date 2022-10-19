В Израиле впервые зафиксировали новый штамм полиомиелита: что известно

Врачи отметили, что ослабленная вакцина, которую вводят через нос капельным путем, от нового штамма не защищает.

Пару дней назад в нескольких израильских городах врачи зафиксировали вспышку полиомиелита, спровоцированную новым штаммом, который ранее в стране обнаружен не был.

Об этом сообщает издание «Детали».

Медики отметили, что случаи заболевания были зарегистрированы в Иерусалиме, Тверии, Бейт-Шемеше и других городах. Обнаружили вирус в канализации. И проблема нового штамма, как отмечают специалисты, состоит в том, что вакцина, введенная через нос капельным путем, против него малоэффективна. Препарат, чтобы он защитил организм, необходимо вводить путем инъекции.

В минздраве подтвердили, что речь идет о полиомиелите второго типа и что в стране действительно зафиксирована вспышка заболеваемости. Но началась она в Лондоне и Нью-Йорке. Сейчас больничные кассы активно выявляют детей и делают им вакцины, которые еще не были привиты.

Отметим, что полиомиелит — высокоинфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Паралич – самый тяжелый симптом, связанный с заболеванием, потому что может привести к необратимой инвалидности и смерти. Первые симптомы заболевания: высокая температура, усталость, головная боль, рвота, скованность мышц шеи и боль в конечностях.

«Курсор» писал ранее, что следы полиомиелита, который унес жизни сотни маленьких детей, обнаружили в сточных водах ряда стран.