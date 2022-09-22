Ученые бьют тревогу: еще одно заболевание начинает набирать обороты в ряде стран

Мир считал, что справился с полиомиелитом и держит ситуацию под контролем, но новые вспышки заболевания говорят об обратном. Болезнь вернулась, как минимум, в несколько стран, а значит может распространиться по всей планете.

Об этом пишет Express.

Считалось, что полиовирус был ликвидирован в Великобритании почти 10 лет назад, однако исследование образцов сточных вод из лондонских очистных сооружений доказывают, что зараза вернулась. Ученые и раньше находили следы опасного вируса в сточных водах, однако они были единичными и более не повторялись. В этот раз ситуация иная — образцы опасного вируса наблюдались в сточных водах несколько месяцев подряд.

В результате медики в срочном порядке призвали жителей пострадавших районов заняться вакцинацией — детям предлагают получить бустерную дозу.

По мнению ключевого игрока рынка фармацевтики Эндрю Полларда, директора Oxford Vaccine Group, обнаружение вируса в Великобритании может свидетельствовать о том, что в скором времени полиомиелит проявится и в других странах.

В подтверждение тому следы вируса были также обнаружены в сточных водах некоторых штатов США и в Израиле. Более того, ученые считают, что возвращение вируса, как показывает практика, грозит не только странам с низким уровнем доходов, но и в целом всей планете.

Исследователи считают, что в срочном порядке необходимо увеличить финансирование и сосредоточиться на борьбе с диким полиомиелитом и полиомиелитом, вызванным вакциной. Отметим, что последний тип вируса обычно исходят от человека, который получил живую оральную вакцину. После этого непродолжительное время люди выбрасывают следы вакциноподобного полиовируса с фекалиями — так они попадают в сточные воды.

Несмотря на то, что в мире существует вакцина от полиомиелита, не факт, что это поможет остановить вспышку. Дело в том, что прививка способна защитить инфицированного от паралича и смерти, и даже способно частично предупредить распространение, она не может остановить его полностью. В результате больной может передать вирус другим, у кого нет подобной формы защиты.

Симптомы полиомиелита: боль в горле, жар, усталость, тошнота, головная боль и боль в животе.

Реже встречаются: парастезия — ощущение покалывания в ногах, менингит — инфекция оболочки спинного и головного мозга и паралич.

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