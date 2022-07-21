В Израиле вскоре могут измениться цены на бензин

Новые цены на бензин могут установить с 1 августа.

По сообщениям СМИ, с 1 августа в Израиле может значительно подешеветь бензин. В частности, стоимость топлива планируют снизить до 6,8 шекелей за литр топлива с октановым числом 95.

Об этом сообщил 12-й канал.

В частности, стоимость топлива планируют снизить до 6,8 шекелей за литр топлива с октановым числом 95. Однако этот вопрос еще обсуждается и решение могут изменить.

Министерство финансов намерено временно снизить акциз на бензин. Если изменения одобрят, то снижение акциза на бензин составит 50 агорот. Также мировые цены на нефть с середины прошлого месяца остановили свой бешеный рост и даже наблюдается небольшое снижение. Благодаря этому появилась возможность снизить и саму стоимость бензина.

В конце июня из-за подорожания нефти цена бензина в Израиле превысила порог в 8 шекелей. На сегодняшний день цена бензина составляет 8,08 шекеля. Это является максимумом за последнее десятилетие. Такой цены в Израиле не было аж с конца 2012 года.

Ранее Курсор писал, что в Израиле снова дорожает бензин: сколько будет стоить литр топлива. Цена на бензин определяется как обменным курсом между долларом США и израильским шекелем, так и ценой барреля нефти.

Кроме того, Курсор сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением. Исследование Израильского института демократии показывает небольшой рост личного удовлетворения общества при правительстве Беннета. Ведущей неотложной заботой является стоимость жизни.

Напомним, что рекордные цены на бензин в США начали снижаться. Средняя цена топлива по стране упала ниже $5 за галлон.