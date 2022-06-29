В Израиле снова дорожает бензин: сколько будет стоить литр топлива

Цена на бензин определяется как обменным курсом между долларом США и израильским шекелем, так и ценой барреля нефти.

Цена за литр бензина в Израиле снова повышена — на этот раз на 0,36 шекеля.

Так, ожидается, что в полночь с четверга на пятницу максимальная цена за литр неэтилированного бензина с октановым числом 95 на одного потребителя в пунктах самообслуживания составит 8,08 шекеля за литр.

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

На прошлой неделе министр финансов Авигдор Либерман объявил о намерении своего министерства снизить налог на один шекель до конца октября, но с тех пор не комментировал этот вопрос. Более половины израильской цены за литр составляют налоги.

В июне стоимость бензина на станциях самообслуживания выросла до 7,72 шекеля за литр (8,52 доллара за галлон), что на 66 агорот (0,19 доллара) больше, чем в предыдущем месяце.

Ранее наш сайт писал, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения. Глава Банка Израиля Амир Ярон заявил, что экономика Израиля может продолжать расти на фоне политических потрясений, вызванных крахом правительства.

Кроме того, Курсор сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением. Исследование Израильского института демократии показывает небольшой рост личного удовлетворения общества при правительстве Беннета. Ведущей неотложной заботой является стоимость жизни.

Еще напомним, что минфин и минтранс выделили 100 миллионов шекелей на модернизацию шоссе 90. Глава минфина Авигдор Либернма и глава министерства транспорта Мерав Михаэли собираются модернизировать шоссе 90, на котором часто происходят ДТП.