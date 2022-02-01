В Израиле выделили 25 млн шекелей на десятки тысяч экскурсий для населения

Правительство приняло решение помочь индустрии туризма и выделило финансирование на новый проект — Министерство туризма выделит деньги на экскурсии для населения на общую сумму 25 миллионов шекелей. В настоящее время осуществляется первый этап проекта с финансированием в размере 10 миллионов шекелей.
Экскурсии будут проводиться через Управление природы и парков, под руководством лицензированных гидов.
Сегодня сотрудники Министерства туризма и Управления природы и парков при содействии представительной организации гидов, Ассоциации гидов Израиля, завершили работу по составлению трудового договора по проекту.
В ближайшие дни все гиды Израиля получат приглашение для участия в проекте.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле одобрили закон об отмене налога на привлечение иностранной рабочей силы.
Соответствующий законопроект был одобрен парламентом Израиля сегодня утром, 1 февраля. На данный момент налоговый сбор за привлечение иностранных работников составляет 15 – 20% от размера заработной платы.
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