В Израиле выделили 25 млн шекелей на десятки тысяч экскурсий для населения

Министерство туризма и Управление природы и парков составили договор о найме гидов, согласно которому вскоре будет выделено 25 миллионов шекелей на проведение десятков тысяч экскурсий для населения страны.

Правительство приняло решение помочь индустрии туризма и выделило финансирование на новый проект — Министерство туризма выделит деньги на экскурсии для населения на общую сумму 25 миллионов шекелей. В настоящее время осуществляется первый этап проекта с финансированием в размере 10 миллионов шекелей.

Экскурсии будут проводиться через Управление природы и парков, под руководством лицензированных гидов.

Сегодня сотрудники Министерства туризма и Управления природы и парков при содействии представительной организации гидов, Ассоциации гидов Израиля, завершили работу по составлению трудового договора по проекту.

В ближайшие дни все гиды Израиля получат приглашение для участия в проекте.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле одобрили закон об отмене налога на привлечение иностранной рабочей силы.

Соответствующий законопроект был одобрен парламентом Израиля сегодня утром, 1 февраля. На данный момент налоговый сбор за привлечение иностранных работников составляет 15 – 20% от размера заработной платы.

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