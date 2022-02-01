В Израиле одобрили закон об отмене налога на привлечение иностранной рабочей силы

Пленум Кнессета рано утром во вторник, 1 февраля, одобрил законопроект о программе восстановления израильской экономики, который отменяет сбор, применимый к найму иностранных рабочих в различных отраслях израильской экономики.

Известно, что владельцы бизнеса, нанимающие иностранных работников, в настоящее время обязаны платить сбор в размере 15-20% от заработной платы, выплачиваемой работнику, в зависимости от отрасли, в которой он работает.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Полиция Израиля арестовала подозреваемого в подделке и установке сотен противопожарных дверей.

Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в изготовлении и установке сотен фальшивых противопожарных дверей с серьезными дефектами, что представляет реальную угрозу безопасности в случае пожара.