В Израиле вынесли самый суровый приговор за распространение в сети обнаженных фото

Житель Офакима зарабатывал на обнаженных фотографиях израильтянок, в том числе и несовершеннолетних, и за свои действия предстал перед судом.

Сегодня, 7 сентября, мировой суд Беэр-Шевы вынес приговор 22-летнему жителю Офакима Идану Михайлову, который признан виновным в распространении в сети голых фотографий израильтянок, полученных незаконным путем.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Мужчина организовал в Telegram целую сеть каналов, через которые продавал интимные фотографии девушек. От его действий пострадало 130 израильтянок, в том числе и 30 девочек-подростков. Чтобы доказать, что это реальные женщины, а не актрисы эротического жанра, подозреваемый за дополнительную плату давал пользователям сети информацию о своих жертвах, в частности их ссылки на социальные сети и место жительства.

Мужчину признали виновным в сексуальных домогательствах и нарушении неприкосновенности частной жизни. Суд приговорил его к 5 годам тюремного заключения, а также житель Офакима обязан каждой своей жертве выплатить моральную компенсацию в размере 3000, 5000 и 7000 шекелей. Указано, что пострадавшие женщины получили психологическую травму и подвергаются травле в социальных сетях.

Вынесенный мужчине приговор является самым суровым в стране за распространение в сети материалов интимного характера.

«Курсор» писал ранее, что суд ОАЭ отменил смертный приговор израильтянке.