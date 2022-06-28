Суд ОАЭ отменил смертный приговор израильтянке

Израильтянка, которая не так давно была приговорена к смертной казни за торговлю наркотиками, после апелляции адвоката получила смягчение приговора.

Суд Абу-Даби отменил смертный приговор, вынесенный гражданке Израиля, приняв апелляцию ее адвоката после того, как она была осуждена за торговлю наркотиками.

Фидаа Киван вместо этого получит тюремный срок, сообщают СМИ. Киван настаивала на том, что наркотики, с которыми ее арестовали, принадлежали не ей, а владельцу квартиры, в которой она остановилась.

Объединенные Арабские Эмираты известны своими строгими законами о борьбе с наркотиками, и тем, кто осужден за торговлю наркотиками, грозит смертный приговор. Однако во многих случаях смертные приговоры не приводятся в исполнение, и, как правило, заменяются тяжелыми тюремными сроками.

Киван, 43-летняя жительница Хайфы, владеющая фотостудией, приехала в Дубай на работу по приглашению знакомого палестинца год назад. Через некоторое время, 17 марта 2021 года, она была арестована после того, как при обыске в ее квартире были обнаружены наркотики. С тех пор она остается за решеткой.