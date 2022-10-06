В Израиле выплатят одноразовую субсидию на отопление: кто ее получит

На выплату «отопительных» могут рассчитывать несколько категорий граждан.

Служба национального страхования («Битуах леуми») направила 161 миллион шекелей для выплаты одноразовой субсидии на обогрев жилища в зимний период.

Об этом сообщает издание «Детали».

На эту выплату могут рассчитывать израильтяне, которые достигли пенсионного возраста и те, кто соответствует определенным категориям. Они получат 577 шекелей.

Граждане, имеющие право на получение «отопительных» — это лица, достигшие пенсионного возраста и получающие надбавку к пособию по старости в октябре, ноябре или декабре того же года; получающие пособие по инвалидности вдобавок к пособию по старости в размере, равном размеру пособия по инвалидности, которое они получали ранее.

Также на помощь могут рассчитывать те, кто получает пособие от учреждений и организаций и больше не имеет права на дополнительный доход из-за увеличения надбавки за выслугу лет. Его выплатят автоматически в октябре.

В ведомстве отметили, что категории необходимо уточнить в Службе национального страхования по телефону *6050 или на сайте.

«Курсор» писал ранее, что в текущем месяце израильтяне досрочно получат выплаты по обеспечению прожиточного минимума. Выплату произведут в пятницу, 7 октября.

Еще мы писали, что Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») отметила, что в стране стремительно растет число граждан, имеющих право на пособие по уходу.