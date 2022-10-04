В октябре израильтянам досрочно выплатят пособие по обеспечению прожиточного минимума

Ведомство национального страхования заботится о каждом человеке и о каждой семье, если они не в состоянии обеспечить себе достаточный для жизни доход.

В текущем месяце израильтяне досрочно получат выплаты по обеспечению прожиточного минимума.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Служба национального страхования («Битуах леуми»), в октябре, в канун праздников, выплатит досрочно пособие по обеспечению прожиточного минимума. Выплату произведут в пятницу, 7 октября.

Отметим, что пособие выплачивается тем, у кого отсутствуют доходы или имеется низкий доход, если они зарегистрированы и отмечаются на бирже труда, и им не нашли никакой работы.

Больные, подавшие заявление на получение пособия по инвалидности, могут, не дождавшись рассмотрения этого заявления, подать заявление на получение пособия по обеспечению прожиточного минимума до момента утверждения им пособия по инвалидности.

Пособие по обеспечению прожиточного минимума выплачивается также детям, не имеющим обоих родителей или брошенным обоими родителями.

«Курсор» писал ранее, что Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») отметила, что в стране стремительно растет число граждан, имеющих право на пособие по уходу. В этом году им будет выплачено 14 миллиардов шекелей.

Еще мы писали, что Центральное статистическое бюро Израиля заявило о том, что в июне 2022 года уровень безработицы снизился на 0,4 процента.