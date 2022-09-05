В Израиле выросла средняя зарплата: кто зарабатывает больше всех

С апреля следующего года уровень минимальной зарплаты будет составлять 47,5% от средней зарплаты, поэтому если средняя будет продолжать расти, увеличится и минимальная.

Согласно данным Центрального статистического бюро, в Израиле подскочила средняя зарплата. За июнь она составила 12 533 шекеля, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 4-6% выше, чем в мае и апреле 2022 года.

Об этом сообщает 9tv.

Но при этом, реальная зарплата упала до 11 219 шекелей, то есть на 1,4% по сравнению с июнем 2021 года, несмотря на рост номинальных показателей.

Отмечается, что больше всех в Израиле зарабатывают работники сферы высоких технологий. Согласно данным за июнь, их зарплата составила 27 066 шекелей, а это на 8% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Следом идут работники сферы электроснабжения, водоснабжения и утилизации отходов. В среднем они получают в месяц 21 053 шекеля. И на третьем месте — работники сферы сфера местного и государственного управления и сотрудники оборонных ведомств (включая военных). Их средняя зарплата составляет 19 383 шекеля.

А вот меньше всего в Израиле получают работники сферы искусства, развлечений и досуга — 7 189 шекелей.

«Курсор» писал ранее, что с сентября 2022 года в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности. Теперь они будут получать от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц.