В Израиле выросли цены на продукты

В течение последних несколько месяцев существенно выросла стоимость некоторых продуктов в израильских супермаркетах.

Об этом сообщает Walla.

7 ноября, в понедельник, руководители некоторых торговых сетей заявили, что в их супермаркетах не увеличились цены на продукты. В частности, это касается «Виктори», «Шуферсале» и «Рами Леви».

Однако, в Институте исследований розничной торговли сравнили стоимость одних и тех же товаров в магазинах «Шуферсаль Дил» и «Рами Леви» в сентябре и ноября. В результате было зафиксировано заметное подорожание отдельных товаров.

В частности, в магазинах пропали хрустящие «подушечки» бренда «Тельма». Предполагалось, что аналогичный товар собственного бренда «Рами Леви» не подорожает, но его стоимость увеличилась вдвое – с 8,95 до 17,90 шекеля.

«Шуферсаль» повысил стоимость консервированного тунца собственной марки на 8%, а риса – на 39%. Свежая куриная печень в «Рами Леви» тоже увеличилась в цене на 81%. Также известно о следующих изменениях:

куриный суп Knorr’s подорожал на 38%;

стоимость чипсов «Элит» с натуральным вкусом увеличилась вдвое;

в «Шуферсаль дил» красное вино популярной израильской винодельни «Теперберг» подорожало с 29,90 до 39,90 шекелей;

кофейные капсулы со вкусом карамели собственного бренда «Шуферсаль» – на 49%;

упаковка из трех контейнеров жидкого мыла, тоже собственной марки, – на 29%;

кетчуп «Осем» в «Шуферсаль дил» – на 10%;

зубная паста «Орбитол» – на 18%;

жидкость для чистки унитазов «Сано» – на 27%.

Также «Курсор» сообщал о том, что Минэкономики опубликовало среднюю стоимость корзины полезных продуктов.