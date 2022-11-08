В Израиле выросли цены на продукты

18:02, Сегодня
Новости Израиля, Экономика
супермаркет магазин продукты товары фото
Фото: Pixabay

Стоимость некоторых товаров увеличилась вдвое.

В течение последних несколько месяцев существенно выросла стоимость некоторых продуктов в израильских супермаркетах.

Об этом сообщает Walla.

7 ноября, в понедельник, руководители некоторых торговых сетей заявили, что в их супермаркетах не увеличились цены на продукты. В частности, это касается «Виктори», «Шуферсале» и «Рами Леви».

Однако, в Институте исследований розничной торговли сравнили стоимость одних и тех же товаров в магазинах «Шуферсаль Дил» и «Рами Леви» в сентябре и ноября. В результате было зафиксировано заметное подорожание отдельных товаров.

В частности, в магазинах пропали хрустящие «подушечки» бренда «Тельма». Предполагалось, что аналогичный товар собственного бренда «Рами Леви» не подорожает, но его стоимость увеличилась вдвое – с 8,95 до 17,90 шекеля.

«Шуферсаль» повысил стоимость консервированного тунца собственной марки на 8%, а риса – на 39%. Свежая куриная печень в «Рами Леви» тоже увеличилась в цене на 81%. Также известно о следующих изменениях:

  • куриный суп Knorr’s подорожал на 38%;
  • стоимость чипсов «Элит» с натуральным вкусом увеличилась вдвое;
  • в «Шуферсаль дил» красное вино популярной израильской винодельни «Теперберг» подорожало с 29,90 до 39,90 шекелей;
  • кофейные капсулы со вкусом карамели собственного бренда «Шуферсаль» – на 49%;
  • упаковка из трех контейнеров жидкого мыла, тоже собственной марки, – на 29%;
  • кетчуп «Осем» в «Шуферсаль дил» – на 10%;
  • зубная паста «Орбитол» – на 18%;
  • жидкость для чистки унитазов «Сано» – на 27%.

Также «Курсор» сообщал о том, что Минэкономики опубликовало среднюю стоимость корзины полезных продуктов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.