Минэкономики опубликовало среднюю стоимость корзины полезных продуктов

Разница между сетями достигает 36%, что составляет 254 шекеля между самой дорогой и самой дешевой сетью.

Министерство экономики во вторник, 8 ноября, опубликовало среднюю цену «корзины здоровых продуктов» за третий квартал 2022 года.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что в третьем квартале «корзина» подорожала на 14 шекелей, или 2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом разница между сетями достигает 36%, что составляет 254 шекеля между самой дорогой и самой дешевой сетью.

«Супер Йуда» — самая дорогая сеть (961 шекель), а «Рами Леви» — самая дешевая (707 шекелей)», — говорится в статье.

Курсор писал ранее, что уровень инфляции в Израиле замедлился после того, как августовский индекс потребительских цен упал на 0,3%, что привело к снижению годовой инфляции с 5,2% до 4,6%.

При этом экономист по рынку Mizrahi-Tefahot Bank Йони Фаннинг также считает, что праздники также снизили цены на продукты питания в сентябре. По его словам, сентябрьский индекс потребительских цен не изменился, а годовая инфляция снизится очень незначительно до 4,4%. Фэннинг отмечает, что падение цен на сырье и топливо, а также мировых цен на доставку не могло не сказаться.

Еще мы писали, что в ноябре в Израиле могут поднять цены еще многие поставщики продовольствия.

Руководитель одной из продовольственных сетей отметил, что когда одна компания повышает цены, это придает смелости второй компании пойти на такой же шаг. В связи с этим, как минимум десятки поставщиков заявят о повышении стоимости своих товаров и услуг.