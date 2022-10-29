В Израиле за ночь произошло два смертельных ДТП: подробности

В ночь на субботу, 29 октября, в Израиле произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли мотоциклисты.

Об этом сообщает издание News.walla.

Первая авария произошла на шоссе 75, напротив арабской деревни Маншия Забда. Прибывшие на место ДТП парамедики увидели 23-летнего мужчину без пульса и дыхания. Они пытались его спасти с помощью комплекса реанимационных процедур. Но были вынуждены констатировать его смерть на месте.

За час до этого в «скорую» поступил сигнал о другом пострадавшем мотоциклисте. Автомобиль сбил его на шоссе 471, неподалеку от Петах-Тиквы. Парамедики, прибывшие на место аварии, констатировать его смерть прямо в реанимационном автомобиле.

Полиция начала расследование обоих ДТП. С водителей взяты показания.

«Курсор» писал ранее, что полиция устанавливает обстоятельства аварии неподалеку от Петах-Тиквы. Тяжелые травмы 50-летний пешеход получил после того, как его сбил автомобиль на шоссе 4 возле развязки Гаха.

Еще мы писали, что два водителя грузовика, израильтянин и палестинец, в полдень в воскресенье, 16 октября, погибли в результате серьезной аварии на шоссе 505 недалеко от перекрестка Тапуах в Самарии.