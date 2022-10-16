Смертельное ДТП в Самарии: двое погибших

Столкнулись два грузовика, управляемые израильтянином и палестинцем. Оба оказались заблокированными в своих авто.

Два водителя грузовика, израильтянин и палестинец, в полдень в воскресенье, 16 октября, погибли в результате серьезной аварии на шоссе 505 недалеко от перекрестка Тапуах в Самарии.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что автомобили столкнулись, в результате чего водители оказались заблокированными. Их тела были извлечены после сложных операций, проведенных спасателями. Парамедики были вынуждены констатировать их смерть.

«Это очень серьезная автомобильная авария с участием двух грузовиков. Грузовики находились на обочине дороги на большом расстоянии друг от друга с очень серьезными повреждениями. Пожарная команда долго работала над спасением двух водителей, которые были в бессознательном состоянии», — отметили парамедики MDA.

Как сообщал Курсор, четверо людей были ранены, в том числе двое молодых людей в состоянии средней тяжести и один в легком состоянии в результате автокатастрофы, в которой автомобиль перевернулся на дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан.

Медики MDA и фельдшеры оказали им первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Бейлинсон в полном сознании.

Ранее Курсор сообщал, что в ДТП на шоссе №2 женщина получила травмы средней степени тяжести. Инцидент произошел к северу от развязки Ор-Акива.

Также Курсор информировал о том, что в начале октября на трассе 40 у восточного въезда в Ход-ха-Шарон в результате аварии 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще шестеро получили легкие ранения.