В Израиле за прошлый год провели рекордное количество трансплантаций органов

Пересадка органов является одной из самых сложных, и одновременно приоритетных задач современной медицины. За прошлый год в Израиле было совершенно рекордное количество подобных операций.

Об этом пишет Jpost.

Причиной этого является увеличение числа новых пациентов, зарегистрированных для пересадки органов, до 778 по сравнению с 746 в предыдущем году. Всего за 2022 год было проведено 656 трансплантаций, из них 32 трансплантации сердца по сравнению с 24 в позапрошлом году. 330 пациентов получили органы от умерших доноров, еще 326 — получили органы от живых доноров.

При этом, увеличилось число семей, согласившихся пожертвовать органы своих близких — 102 по сравнению с 98 в предыдущем году, — но 77 пациентов умерли в ожидании органа по сравнению с 63 в позапрошлом году.

Сто пациентов с почками получили органы в этом году благодаря приоритету в очереди, предоставленному им их ранней подписью в карте потенциального донора ADI.

От каждого умершего донора обычно проводят несколько трансплантаций, но иногда берут один орган.

Пересадки почки – 145 (столько же было и в 2021 году);

Трансплантация печени – увеличение с 87 до 92;

Пересадки сердца — с 24 до 32 (рекордный максимум);

Пересадки легких – выросло с 55 до 61;

Трансплантация ткани роговицы: 759;

Трансплантаты от живых доноров = 319 трансплантаций почек от живых доноров.

«Курсор» писал ранее, что операция по пересадке сердца в больнице Шиба в Тель ха-Шомер не удалась из-за ошибки одного из медицинских работников. Перед операцией сотрудник случайно поместил донорское сердце в неправильный консервант, повредив орган.