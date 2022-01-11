В Израиле задержали чиновников, подозреваемых в коррупции в сфере строительства

Два высокопоставленных чиновника из отдела по надзору за соблюдением законности в сфере земельного имущества при Министерстве финансов и Отдела надзора Планировочно-строительного комитета «Лев ха-Галиль» были арестованы по подозрению в получении взяток в обмен на отмену штрафов. Полиция проводит расследование.

Центральное подразделение Северного округа израильской полиции раскрыло дело о коррупции в надзорных органах по операциям с земельным имуществом. Тайное расследование было начато несколько месяцев назад. В ходе расследования оказалось, что руководители обоих вышеуказанных подразделений получали взятки в обмен на отмену или предотвращение наложения штрафов в сфере недвижимости и земельного имущества.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Сегодня утром расследование перешло в открытую фазу и полиция арестовала двух подозреваемых (40 лет) во взяточничестве, отмывании денег, мошенничестве и злоупотреблении доверием — старшего инспектора отдела по контролю за операциями с земельными ресурсами и руководителя по надзору в местном комитете по планированию строительства.

При обыске их домов и офисов было изъято множество документов, связывающих подозреваемых с незаконной деятельностью.

Как сообщила полиция, в рамках расследования ожидаются дополнительные аресты как взяткодателей, так и новых подозреваемых в вымогательстве и угрозах застройщикам.

Арестованные будут доставлены в мировой суд Назарета в ближайшее время с целью продления срока их содержания под стражей.

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