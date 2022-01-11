Одиноким пожилым людям из группы риска в Израиле начали устанавливать специальные сигнальные устройства

После череды смертей одиноких пожилых людей в министерстве труда и социальных дел наконец забеспокоились и решили устанавливать специальные сигнальные устройства в домах людей из группы риска.

В прошлом году в Израиле были зафиксированы сотни случаев гибели одиноких пожилых людей, о смерти которых становилось известно слишком поздно, иногда через 1-2 недели. Всего в 2021 году в Израиле в одиночестве скончались более 170 пожилых людей. В 2020 году эта цифра была несколько меньше — 140 человек.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Ранее «Яд Сара» распространяла среди пожилых людей специальные датчики падения, которые они носят на себе. Если пожилой человек падает, сообщение поступает в кол-центр независимо от того, нажал он кнопку бедствия или нет.

Теперь 1 500 сигнальных устройств установит министерство социальных дел. При этом клиент должен будет оплатить номинальный депозит в 20 шекелей.

На установку устройств имеют право одинокие пожилые люди, у которых нет родственников или другой поддержки в населенном пункте, где они живут.

Для установки «тревожной кнопки» можно обратиться на «горячую линию» 118 или в местный орган социальной помощи. Социальные службы также имеют право предлагать кандидатуры в министерство, если им известны случаи, когда такая помощь необходима.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Негеве строится новый разведывательный центр ЦАХАЛа.

О планах разведывательного центра было объявлено в конце ноября на церемонии, на которой присутствовал министр обороны Бени Ганц.

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