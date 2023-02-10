В Израиле задержали члена организации Абу-Латифа — шантажировал людей из-за кредитов

Прокуратура предъявила обвинение члену преступной организации Абу-Латифа — Амалу Малаку, который выдавал людям деньги в кредит, а потом шантажировал их. Злоумышленник угрожал должникам и обстреливал их дома.

Об этом сообщает «Mivzaklive«.

В ходе расследования правоохранители установили, что Малак со своими сообщниками на протяжении многих лет занимался кредитованием и сбором платежей, не имея на это соответствующих лицензий. Для возвращения денег «кредитор» применял к должникам физическую силу и угрозы.

«Среди прочего, он угрожал должникам: «Если вы не заплатите, у вас есть дочка и жена, и вы не знаете, как это на них отразится», «У вас есть час, чтобы принести мне деньги — продай машину и заплати деньги, а если нет, я приеду к тебе домой, я сожгу твой дом, я заберу твою машину» и другими фразами», — говорится в сообщении.

После получения угроз должники возвращали бандиту деньги наличными средствами или переводили их на банковский счет жены Малаку. Таким образом незаконные средства были смешаны с законными и злоумышленник мог скрыть источник квитанций и доходы.

Правоохранители начали расследования после того, как к ним обратились пострадавшие. В это время Малаку и его соратники обстреливали дома заявителей и забрасывали их светошумовыми гранатами, пытаясь запугать людей.

10 февраля прокуратура предъявила обвинения Малаку по десяти эпизодам преступлений. Его обвинили в вымогательстве путем угроз и с применением силы, угрозах, незаконной деятельности по предоставлению кредита, заключении запрещенного кредитного договора, получении платежа по запрещенному кредитному договору, отмывании денег. Обвинительный акт прокуратура уже представила в магистратский суд Хайфы.

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