Воровали у стариков: задержана банда женщин, орудовавших в супермаркетах

Полиция арестовала двух женщин, которые работали в сговоре и якобы оказывали помощь пожилым людям в супермаркетах и ли при снятии наличных в банках.
Об этом сообщает kikar.
Сотрудники полиции Рамлы провели тайное расследование после получения десятков жалоб пожилых людей на кражи денег в районе Шефала.
Следователи анализировали жалобы и раскрыли изощренный метод, когда несколько членов банды работали вместе против пожилых жертв, отвлекая их внимание, а затем воруя десятки тысяч шекелей с карт. Оказалось, что банда женщин предлагала «помощь» пожилым людям в снятии наличных в банкоматах, а затем преступники скрывались с места происшествия с деньгами.
Полицейские из участка Рамла собрали из всех районов Израиля следственные дела с аналогичными характеристиками и установили двух подозреваемых.
Подозреваемыми оказались жительницы Рамлы и Лода, а при обыске полиция изъяла десятки тысяч шекелей и различные продукты, которые были украдены.
Прокуратура Центрального округа предъявила им обвинение в магистратском суде Ришон ле-Циона.
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