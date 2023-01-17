Воровали у стариков: задержана банда женщин, орудовавших в супермаркетах

Полиция раскрыла изощренный метод мошенничества, который был цинично использован против пожилых людей.

Полиция арестовала двух женщин, которые работали в сговоре и якобы оказывали помощь пожилым людям в супермаркетах и ​ли при снятии наличных в банках.

Об этом сообщает kikar.

Сотрудники полиции Рамлы провели тайное расследование после получения десятков жалоб пожилых людей на кражи денег в районе Шефала.

Следователи анализировали жалобы и раскрыли изощренный метод, когда несколько членов банды работали вместе против пожилых жертв, отвлекая их внимание, а затем воруя десятки тысяч шекелей с карт. Оказалось, что банда женщин предлагала «помощь» пожилым людям в снятии наличных в банкоматах, а затем преступники скрывались с места происшествия с деньгами.

Полицейские из участка Рамла собрали из всех районов Израиля следственные дела с аналогичными характеристиками и установили двух подозреваемых.

Подозреваемыми оказались жительницы Рамлы и Лода, а при обыске полиция изъяла десятки тысяч шекелей и различные продукты, которые были украдены.

Прокуратура Центрального округа предъявила им обвинение в магистратском суде Ришон ле-Циона.

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