В Израиле зафиксировали вспышку опасного заболевания - минздрав озвучил рекомендации

За август официально зарегистрировано более 160 случаев.

В Израиле с апреля текущего года выросло количество случаев заболеваемости коклюшем, который представляет опасность для новорожденных детей. В министерстве здравоохранения выпустили рекомендации, которые помогут уберечь здоровье малышей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным, если в апреле было зафиксировано 94 случая заболеваемости, то в августе этот показатель уже составил 166 случаев, а в июле было 190. Большинство регистраций коклюша приходятся на район Иерусалима, хотя многие подтвержденные случаи зафиксированы и в других городах.

В минздраве напомнили, что коклюш - заразное заболевание, поражающее дыхательные пути, источником которого является воздушно-капельная бактериальная инфекция. Самым главным его симптомом считается спазматический кашель. Болезнь представляет серьезную опасность для детей до 6-месячного возраста, потому что может вызвать осложнения, вплоть до летального исхода.

Чтобы предотвратить недуг, в ведомстве рекомендуют сделать детям вакцинацию. Также прививку советуют вводить женщинам на третьем триместре беременности, потому что это позволяет организмам вакцинируемых выработать достаточно высокий уровень антител к коклюшу и передать их через плаценту плоду еще в утробе матери, обеспечивая тем самым защиту новорожденного.

"Курсор" писал ранее, что министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды вечером во вторник, 19 сентября, предупредили об опасности купания в некоторых водоемах на севере страны.