В Израиле запустили проект, который поможет молодым мамам вернуться на работу

В Израиле стартовала новая инициатива, призванная помочь молодым женщинам, которые стали мамами, вернуться на рынок труда.

Об этом сообщает издание «Детали».

Проект под названием «Молодое материнство» создала организация «Бэ-ацми» и она направлена на женщин, которые хотят вернуться на работу после родов. Запуск инициативы состоялся при участии министра экономики Орны Барбивай.

По ее словам, женщины не должны делать выбор между материнством и карьерой. Когда молодые мамы не возвращаются после родов на работу, то это приносит убыток не только для их семьи, но и для страны, и он оценивается в десятки миллиардов шекелей ежегодно.

Согласно данным отчета главного экономиста минфина, представленного в декабре прошлого года, после родов зарплата молодых мам снижается на 30 процентов, по сравнению с периодом до появления малыша. Этот разрыв приносит убыток экономике в размере до 80 миллиардов шекелей в год.

Инициатива «Молодое материнство» поможет молодым женщинам с навыками в сфере занятости, воспитании детей, реализации прав и общества. Основное внимание будет уделяться развитию профессиональной устойчивости женщин-участниц и их ориентации на адаптированные карьерные пути.

Участники проекта получат индивидуальную и групповую поддержку, которая должна помочь им оптимально интегрироваться в рынок труда. Первые группы уже открылись в Рош-ха-Аине, Хадере и Кирьят-Гате.

«Курсор» писал ранее, что замужние женщины, работающие в среднем возрасте, более счастливы в старости.