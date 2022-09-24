Замужние женщины, работающие в среднем возрасте, более счастливы в старости – ученые

Пары, участвовавшие в эксперименте, делили домашние обязанности пополам независимо от того, работала женщина или нет. Оказалось, домашние заботы не являются равноценной заменой обычной работе.

Американский психолог Джоселин Уикл выяснила, что женатые работающие женщины имеют меньше шансов столкнуться с депрессией в преклонном возрасте.

Об этом пишет портал NewsYou.info.

Отмечается, что, проведя лонгитюдное исследование эмоционального благополучия гетеросексуальных семейных пар, Уикл отметила одну закономерность: женщины, которые в среднем возрасте находились на обеспечении мужчин, в старости чувствовали себя менее счастливыми, чем те, кто все это время работал.

«Пары, участвовавшие в эксперименте, делили домашние обязанности пополам независимо от того, работала женщина или нет. Выходит, что домашние заботы не являются равноценной заменой обычной работе», — отмечает издание.

В частности, психолог пришла к выводу, что занятость – один из защитных факторов от депрессии. В будущем Уикл планирует продолжить изучение психологического благополучия женщин в отношениях, сосредоточившись на различиях в традиционных и более современных моделях семьи.

Как сообщал Курсор, британские исследователи установили, что женщина в среднем способна хранить чужие тайны в течении 47 часов 15 минут. К таким выводам ученые пришли, опросив 3000 жительниц Соединенного королевства в возрасте от 18 до 65 лет.

Чаще всего чужие секреты рассказывают бойфрендам, мужьям, лучшим подругам или матерям. При этом девять из десяти опрошенных считают себя абсолютно надежными хранителями секретов, потому что рассказывают их людям из «другой социальной группы».

Также Курсор информировал о том, что исследование британских специалистов из Кентского университета и Университета Рединга показало, что регулярное употребление фруктов и овощей, а также физические упражнения могут повысить уровень счастья людей.