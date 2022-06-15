В Израиле зарегистрирован пятый случай оспы обезьян

Министерство здравоохранения объявило в среду о пятом случае обезьяньей оспы в Израиле.

Больной, мужчина около 30 лет, после возвращения из-за границы прибыл в медицинский центр Сураски (Ихилов) с подозрением на оспу обезьян. Лабораторные анализы подтвердили, что он заражен вирусом.

Также сообщается, что пока еще минздрав не принял никаких конкретных решений относительно этого вируса, который распространяется по всему миру.

Однако в ведомстве пообещали следить за развитием ситуации с этим заболеванием. Также в центре по борьбе с инфекциями призвали израильтян самим быть бдительными.

Также медицинские компании заявляют о начале работы над разработкой вакцины от оспы.

Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять. ВОЗ проинформировала о планах срочного созыва заседания экспертов в связи с вспышкой обезьяньей оспы в Европе. Случаи уже были зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии, Бельгии и Канаде.

Также сообщалось, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни. Представители органов здравоохранения в европейских странах указали, что инфекция может передаваться и половым путем, и это станет новым шагом в понимании динамики распространения вируса.