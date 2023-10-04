Медицинские учреждения переживают самый тяжелый кризис за последнее десятилетие, который может повлечь за собой серьезные последствия.

В последнее время государственные больницы столкнулись с серьезным финансовым кризисом из-за недостаточного финансирования со стороны правительства.

Как пишет "Детали", затраты на закупки, зарплаты персонала и компенсации за врачебную халатность значительно возросли, но не были соответствующим образом увеличены бюджетными средствами. Это привело к острой нехватке средств в больницах. В связи с этим, директора 11 государственных больниц планируют объявить правительству о принятии решительных мер.

В рамках этих мер будет значительно сокращена работа дневных стационаров, что может привести к отмене очередей на несрочные процедуры. Больницы больше не будут принимать новых сотрудников на все специальности. Также будет прекращена подготовка студентов-медиков и медсестер, а прием врачей-интернов на стажировку будет остановлен. Будет прекращено финансирование поставщикам и будут проводиться увольнения сотрудников.

Среди больниц, страдающих от нехватки финансирования, перечисляются «Шиба», «Ихилов», «Вольфсон», РАМБАМ, «Ассаф ха-Рофе», «Зив», медицинский центр Галилеи, «Пория», «Хилель Яффе», «Бней-Цион» и «Барзилай».

Одной из причин дефицита является подписание соглашений о заработной плате для бюджетников, которые повлекли за собой увеличение зарплат сотрудников больниц. Однако государство не выделило соответствующее финансирование для этого. Влияние оказало также повышение курса доллара, что привело к удорожанию импортных материалов, лекарств и инструментов, используемых в больницах.

Кризис также затронул больничные кассы, которым не хватает как денежных средств, так и врачей. Врачи вынуждены сокращать время на прием пациентов, в некоторых случаях ограничиваясь всего 5 минутами на одного пациента. У врачей-дерматологов, отоларингологов и ортопедов всего 5 минут на пациента, а гинекологи выделяют только 10 минут на прием пациентки.

До этого в психиатрических больницах Израиля выступили с тревожным заявлением.