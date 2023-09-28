В психиатрических больницах Израиля выступили с тревожным заявлением

Руководители медицинских учреждений отметили, что психическое здоровье находится в серьезном продолжающемся кризисе.

К израильтянам обратились с заявлением, касательно работы отделений неотложной помощи государственных психиатрических центров в стране. С октября текущего года они будут закрыты каждый день с 8:00 до 16:00 часов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня".

Такое решение, как высказались руководители медицинских учреждений, связано с нехваткой персонала. Теперь отделения не будут в вышеуказанные часы принимать пациентов.

В заявлении также говорится, что сейчас психическое здоровье находится в серьезном продолжающемся кризисе, хотя руководители центров давно предупреждают минздрав о проблеме, но ведомство не принимает никаких решений, которые бы смягчили всю остроту трудностей данной отрасли. К сожалению, закрытие клиник – это лишь еще один пример нехватки ресурсов для решения известной проблемы.

"Курсор" писал ранее, что в пятницу, 1 сентября, вступила в силу реформа по расширению выбора поставщика медицинских услуг для пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Еще мы писали, что опрос среди сотен студентов-медиков, получающих образование за границей, показал, что только 30 процентов из них намерены вернуться в Израиль по окончании учебы.

Напомним, что израильские врачи, рассматривающие переезд из Израиля в связи с судебной реформой, получили выгодные предложения от больниц и медицинских ассоциаций из ОАЭ, Бахрейна и других стран Персидского залива.