В каком городе Израиля удвоилось число штрафов за неправильную парковку

Некоторым оштрафованным пришлось дважды оплачивать один и тот же штраф, и они даже не догадывались об этом.

В течение года в Иерусалиме существенно выросло количество штрафов, выписанных за парковку автомобилей в неположенном месте.

Об этом сообщает Mako.

Согласно данным новостной службы 12 телеканала, за 2022 год в городе было выписано один миллион штрафов — как жителям, так и гостям столицы.

Аудиторская проверка показала, что из-за технической неисправности в компьютерной системе некоторым оштрафованным пришлось дважды оплачивать один и тот же штраф, и они даже не подозревали об этом. А бывали случаи, когда инспекторы выписывали штрафы незаконно.

Кроме этого, стало известно, что резкий скачок по числу выписанных квитанций произошел из-за использования камер вдоль выделенных полос для общественного транспорта, которые впервые заработали в городе.

Но в муниципалитете Иерусалиме говорят, что предоставленные цифры не соответствуют действительности. Согласно их данным, в 2020 году в городе за неправильную парковку было выписано около 500 тысяч штрафов, в прошлом году этот показатель увеличился до 663 тысяч, а с начала 2022 года составляет 603 тысячи.

«Курсор» писал ранее, что муниципалитет Эйлата призвал горожан и туристов обратить внимание на то, что в городе меняются правила парковки.